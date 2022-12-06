رسميا … المغرب يواجه البرتغال في ربع النهائي

سحقت البرتغال منافستها سويسرا 6-1 بفضل مهاجمها الشاب غونسالو راموس الذي حل أساسيا بدلا من النجم كريستيانو رونالدو، فسجل ثلاثية ليقودها الى الدور ربع النهائي من مونديال 2022 على استاد لوسيل الثلاثاء.

وضرب راموس (21 عاما ) بقو ة في أول مباراة دولية يشارك فيها أساسيا وجاءت اهدافه في الدقائق 17 و51 و67 واضاف بيبي (33) ورافايل غيريرو (55) ورافايل لياو (90+2) الاهداف الاخرى، في حين سجل مانويل اكانجي هدف سويسرا الوحيد (58).

وضربت البرتغال موعدا في ربع النهائي السبت مع المغرب الذي حقق مفاجأة مدوية باخراجه اسبانيا بركلات الترجيح.

الملعب: ستاد لوسيل

الجمهور: 83720 متفرجا

الدور ثمن النهائي

الحكم: المكسيكي سيسار ارتورو راموس

-الأهداف:

البرتغال: غونسالو راموس (17 و51 و67)، بيبي (33)، رافايل غيريرو (55)، رافايل لياو (90+2)

سويسرا: مانويل أكانجي (58)

-الإنذارات:

سويسرا: فابيان شار (43)، إيراي كومرت (59)

– التشكيلتان:

البرتغال: ديوغو كوشتا، ديوغو دالو، روبن دياش، بيبي، رافايل غيريرو، وليام كارفاليو، أوتافيو (فيتينيا، 74)، برونو فرنانديش (رافايل لياو، 87)، برناردو سيلفا (روبن نيفيش، 81)، جواو فيليكس (كريستيانو رونالدو، 74)، غونسالو راموس (ريكاردو هورتا، 74)

المدرب فرناندو سانتوش

سويسرا: يان سومر، إديميسلون فرنانديس، فابيان شار (إيراي كومرت، 46)، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، ريمو فرويلر (دنيس زكريا، 54)، غرانيت تشاكا، جبريل سو (هاريس سيفيروفيتش، 54)، جيردان شاكيري، روبن فارغاس (نواه أوكافور، 66)، بريل إمبولو (أردون جاشاري، 89)

المدرب: مراد ياكين