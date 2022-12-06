ENCG سطات … بادرة إنسانية تثير الإعجاب

بادر مجموعة من طلبة مؤسسة ENCG بسطات، للقيام بحملة تبرع كبيرة، بغية مساعدة المحتاجين، في زيارة سيقومون بها لقرية توتغران بتارودانت.

ويقوم هؤلاء الطلبة بهذه البادرة، تحت مظلة نادي “6days” التابع للمؤسسة التعليمية نفسها، إذ نظموا حفلا كبيرا أخيرا بإحدى فنادق البيضاء، لجمع التبرعات، إذ من بين أهدافهم خلال هذه الزيارة، توزيع 700 قفة غذائية، وإعادة صيانة مدرسة وتقديم مساعدات طبية واقتناء سيارة إسعاف، وصيانة مسجد، وتوزيع معدات رياضية ل 500 رياضي.

ولقيت هذه البادرة استحسانا كبيرا من مؤسسات ومسؤولين محليين ورياضيين وفنانين وإعلاميين، إذ اعتبروا أنها مثال للروح الوطنية التي يجب أن يتمتع بها الطلبة المغاربة، في أفق تكريس التضامن المجتمعي.