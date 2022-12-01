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تشكيلة المنتخب الوطني أمام كندا
كشف وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه يومه الخميس فاتح دجنبر 2022 منتخب كندا .
وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” الثمامة” لحساب اليوم الثالث عن المجموعة السادسة من منافسات كاس العالم التي تحتضنها قطر.
وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:
1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
3- نصير المزراوي
4- سفيان امرابط
5- نايف اكرد
6- غانم سايس
7- حكيم زياش
8- عز الدين اوناحي
11- عبد الحميد الصابيري
17- سفيان بوفال
19- يوسف النصيري
دكة الاحتياط :
9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
15- سليم املاح
16- عبد الصمد الزلزولي
18- جواد ياميق
20- اشرف داري
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
23- بلال الخنوس
24- بدر بانون
25 يحيى عطية الله
26- يحيى جبران