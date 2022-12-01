حالة استنفار قصوى بمحيط ملعب الثمامة

يشهد حاليا محيط ملعب الثمامة، الذي يحتضن مباراة المنتخب المغربي بنظيره الكندي اليوم (الخميس)، انطلاقا من الرابعة عصرا، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم، حالة استنفار قصوى.

وتشهد جميع الطرق المؤدية إلى الملعب اكتظاظا غير مسبوق، لكرة المشجعين المتوجهين إلى الملعب، الأمر الذي تطلب الاستعانة بأكبر عدد من رجال الأمن، للحفاظ على النظام العام.

وتابعت الصباح إجراءات أمنية مكثفة في محيط الملعب، لضمان دخول سلس إلى الملعب.

ووصلت الجماهير المغربية، ومعها أنصار بغض المنتخبات العربية، مبكرا إلى ملعب الثمامة، حاملة معها الإعلام الوطنية، ومرددة اناشيد وأهازيج فلكلورية.

وقال نور الدين فلاح، الملقب بالظلمي، المعروف بتشجيع الاسود اينما حلوا وارتحلوا، إن التأهل لم يحسم بعد، وتابع “خاص اللعابة يأكلوا الربيع في هاد الماتش باش ندوزو”.

(ع.ك) قطر