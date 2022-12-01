بورصة البيضاء تستهل تداولات دجنبر على وقع انخفاض طفيف

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع انخفاض طفيف. وهكذا سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,45 في المائة منتقلا بذلك إلى 10.861,35 نقطة.

وبدوره شهد مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,35 في المائة إلى 871,67 نقطة.

من جهته تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,22 في المائة منتقلا إلى 813,42 نقطة.

وعلى صعيد القيم، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من “طوطال إنيرجي التسويق بالمغرب” (-5,77 % / 1.225 درهما)، و “كوسومار” (-4,75 % / 190,5 درهما)، و”طاقة المغرب” (-4,36 % / 1.052 درهما)، و”دجى الإنعاش الضحى” (-3,18 % / 6,4 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من “شركة إستغلال الموانئ ـ مرسى المغرب” (+ 2,86 % / 211,9 درهما)، و”موتانديس ” (+1,43 % / 209,95 درهما)، و”سنلام المغرب” (+0,49 % / 1.035 درهما)، و”أفريك أندوستري” (+0,07 %/ 338 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء بانخفاض بلغت نسبته 0,07 في المائة.

(ومع)