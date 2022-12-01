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العمل الجمعوي لفك عزلة العالم القروي

منذ 7 دقائق
“أنيم بينيفولا” اختار تنظيم قوافل إنسانية وطبية في المناطق النائية لتحسين ظروف عيش سكانها ضمن هذه الزاوية، سنحاول تسليط الضوء على عدد من الشباب العصاميين الذين كونوا أنفسهم بأنفسهم وتحدوا الصعاب بأن جمعوا الحجارة التي في طريقهم وجعلوا منها سلما يرتقون به نحو سماء النجاح، وتحقيق أهدافهمأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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