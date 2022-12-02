الصباح الفني
الإدريسي تعود بعد غياب
أطلت الفنانة هناء الإدريسي بعد غياب لفترة طويلة عن الساحة الفنية المغربية، لتعانق جمهورها المغربي من خلال تقاسم مجموعة من الصور على هامش زيارتها لقطر لمتابعة أجواء مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم. ونشرت الإدريسي صورا لها في شوارع قطر وهي تحتفي بفوز المنتخب المغربي على نظيرهأكمل القراءة »
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