حوادث
تفاصيل الإطاحة بـ “سمسار” محاكم الجديدة
شريط فيديو فضح جرائمه واستنفار لإيقاف مستشار جماعي ووسيط ثان أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة الاثنين الماضي النظر في الملف المتابع فيه صاحب سوابق في حالة اعتقال بجنحة النصب إلى الأسبوع المقبل من أجل إعداد الدفاع، ويتزامن تاريخ انعقاد الجلسة مع إضراب هيأة المحامين بالجديدة. وأثارأكمل القراءة »
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