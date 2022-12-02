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مشرق الأنوار
الأسود كتبوا التاريخ أمام أعين زعماء دول والجمهور يبدع في ملحمة الثمامة كتب المنتخب الوطني التاريخ بأحرف من ذهب، عندما بلغ ثمن نهائي مونديال قطر 2022، عقب فوزه المقنع على نظيره الكندي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أمس (الخميس) بملعب الثمامة، لحساب الجولة الأخيرة من منافساتأكمل القراءة »
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