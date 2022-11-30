أسواق
التصنيع بمواد أولية مستوردة
زيادة في نسب رسوم جمركية تستنزف جيوب المغاربة أقرت الحكومتان الأخيرتان عددا من الإجراءات ذات الطابع الجبائي والجمركي، من أجل حماية المنتوج الوطني واستبدال الواردات بالإنتاج المحلي، إذ تم رفع الحقوق الجمركية على عدد من المواد الاستهلاكية أجنبية الصنع. لكن مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، تبينأكمل القراءة »
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