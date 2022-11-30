حوادث
التحقيق في مزاعم تعذيب واحتجاز مستشار
“مخازنية” نفذوا أوامر قائد بـ»اعتقاله» لخمس ساعات ورفضوا مده بالماء انطلقت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، منذ أول أمس (الاثنين)، في مباشرة أبحاث حول جرائم التعذيب والعنف والاحتجاز، بطلها قائد وعدد من رجال القوات المساعدة، وضحيتها مستشار جماعي، تابع لمجلس جماعة «إيغود»، بالمدينة نفسها. وعلمت «الصباح»أكمل القراءة »
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