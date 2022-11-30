الرصاص لإيقاف جانح بضواحي مكناس اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة مولاي ادريس زرهون ضواحي مكناس، أخيرا، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، خلال تدخل أمني لإيقاف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، كان في حالة هيجان واندفاع قوية واعتدى رفقة مجموعة من الأشخاص علىأكمل القراءة »
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