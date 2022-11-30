أسواق
الغذاء يستنزف 6 آلاف مليار
إقبال المستهلك على الألبسة التركية يعمق أزمة منتوج النسيج الوطني تفيد مؤشرات المبادلات الخارجية لمكتب الصرف، أن الواردات من المنتوجات الغذائية، سجلت ارتفاعا بنسبة 51.6 في المائة بسبب الإقبال الكبير على مشتريات القمح، التي تضاعفت تحت تأثير ارتفاع الأسعار، مسجلة ارتفاعا قياسيا بنسبة 32.3 في المائة. كماأكمل القراءة »
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