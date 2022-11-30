مجتمع
البنك الدولي: المغرب بؤرة مناخية ساخنة
كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن الاستثمار في العمل المناخي سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلا عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة مركزا صناعيا أخضر، والمساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع. وتوقع التقرير توليد أكثر من 85% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلولأكمل القراءة »
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