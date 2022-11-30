حوادث
قضية 26 شيكا تعود إلى نقطة الصفر
قلبت شهادات شهود عيان أخيرا، موازين ما يعرف وسط الرأي العام المكناسي، بقضية ال 26 شيكا بدون رصيد التي تتابع بسببها أسرة تتكون من خمسة أفراد بمكناس، إذ أن الأب ستيني وابنه ثلاثيني يوجدان في حالة اعتقال يسجن تولال، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق الزوجةأكمل القراءة »
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