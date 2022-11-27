بعد فوز كرواتيا .. هذه حسابات التأهل بمجموعة الأسود

انتصر قبل قليل منتخب كرواتيا على كندا بأربعة أهداف لواحد، ليصبح متصدرا لمجموعة المنتخب الوطني بأربعة نقاط، بفارق الأهداف عن الأسود.

وبعد فوز كرواتيا، فإن تأهل المنتخب الوطني لثمن النهاية خلال المباراة الأخيرة أمام كندا، رهين بتعادله، أو فوزه.

وفي حال انهزم المنتخب الوطني أمام كندا، فعلى بلجيكا أن تفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف أو أكثر، أو أن يتعادل المنتخبان، أو أن تفوز كرواتيا على بلجيكا بأية نتيجة.

وتلعب مباراة المغرب وكندا الخميس المقبل في الرابعة.

(ع.د)