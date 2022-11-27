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مونديال 2022: نتائج وترتيب المجموعة السادسة

منذ 13 ثانية
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في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة السادسة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بعد الجولة الثانية:

بلجيكا 1 كندا 0
المغرب 0 كرواتيا 0
كرواتيا 4 كندا 1
بلجيكا 0 المغرب 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

كرواتيا 2 1 1 0 4 1 4
المغرب 2 1 1 0 2 0 4
بلجيكا 2 1 0 1 1 2 3
كندا 2 0 0 2 1 5 0 فقدت الأمل بالتأهل

* يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي

بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

– فارق الأهداف.
– عدد الأهداف
– عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة
– فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة
– عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة
– ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)

بحال استمرار التعادل: سحب القرعة

منذ 13 ثانية
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