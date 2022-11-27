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مونديال 2022: نتائج وترتيب المجموعة السادسة
في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة السادسة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بعد الجولة الثانية:
بلجيكا 1 كندا 0
المغرب 0 كرواتيا 0
كرواتيا 4 كندا 1
بلجيكا 0 المغرب 2
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
كرواتيا 2 1 1 0 4 1 4
المغرب 2 1 1 0 2 0 4
بلجيكا 2 1 0 1 1 2 3
كندا 2 0 0 2 1 5 0 فقدت الأمل بالتأهل
* يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي
بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:
– فارق الأهداف.
– عدد الأهداف
– عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة
– فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة
– عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة
– ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)
بحال استمرار التعادل: سحب القرعة