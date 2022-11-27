مونديال 2022: نتائج وترتيب المجموعة السادسة

في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة السادسة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بعد الجولة الثانية:

بلجيكا 1 كندا 0

المغرب 0 كرواتيا 0

كرواتيا 4 كندا 1

بلجيكا 0 المغرب 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

كرواتيا 2 1 1 0 4 1 4

المغرب 2 1 1 0 2 0 4

بلجيكا 2 1 0 1 1 2 3

كندا 2 0 0 2 1 5 0 فقدت الأمل بالتأهل

* يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي

بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

– فارق الأهداف.

– عدد الأهداف

– عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة

– فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

– عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

– ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)

بحال استمرار التعادل: سحب القرعة