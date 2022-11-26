وطنية
المغرب ضمن كبار مكافحي تغير المناخ
أظهرت نتائج مؤشر أداء تغير المناخ تميز المغرب، باحتلاله الرتبة السابعة في الترتيب العالمي في مكافحة تغير المناخ، بينما كان أداء مصر والجزائر والسعودية متفاوتا، بسبب مواصلة اعتماد هذه الدول على الوقود الأحفوري. ويعتبر المغرب إحدى الدول الأربع من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي شملها المؤشر، إذأكمل القراءة »
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