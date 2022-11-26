وطنية
الحرب على “مافيا” المياه
هدم بيوت وإتلاف معدات تهرب الماء إلى ضيعات الفلاحين الكبار تشن السلطات في الأيام الأخيرة حربا كبرى، على «مافيا» المياه، التي استنزفت الأودية والروافد، إلى درجة جفاف بعضها، بسبب الاستغلال غير القانوني وغير المعقلن، دون أداء ولو درهما واحدا، في وقت يعاني فيه المغرب جفافا غير مسبوق،أكمل القراءة »
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