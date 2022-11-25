كأس العالم … قطر تودع رسميا بتعادل هولندا والإكوادور

فقد منتخب قطر المضيف الأمل بالتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم، بتعادل هولندا والاكوادور 1-1 الجمعة على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكان المنتخب “العنابي” تلقى خسارته الثانية تواليا ، أمام السنغال 1-3 بعد اولى افتتاحا ضد الاكوادور صفر-2، فرفع المنتخبان الهولندي والاكوادوري رصيدهما إلى 4 نقاط مقابل 3 نقاط للسنغال وصفر لقطر التي اصبحت اول منتخب مضيف يفقد الأمل بعد مبارتين من دور المجموعات. وتلعب هولندا مع قطر والسنغال مع الإكوادور في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة الأولى في مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

السنغال 0 هولندا 2

قطر 0 الإكوادور 2

هولندا 1 الإكوادور 1

قطر 1 السنغال 3

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

الإكوادور 2 1 1 0 3 1 4

هولندا 2 1 1 0 3 1 4

السنغال 2 1 0 1 3 3 3

قطر 2 0 0 2 1 5 0 (فقدت الأمل بالتأهل)

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي

بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

– فارق الأهداف

– عدد الأهداف

– عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة

– فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

– عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

– ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)

بحال استمرار التعادل: سحب القرعة.