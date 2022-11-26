وطنية
انتعاشة في سوق العقارات
ارتفاع حجم المبيعات بـ 44.9 في المائة وزيادة في الأسعار بـ 1.3 في المائة عرفت المعاملات في سوق العقارات انتعاشا، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، إذ سجل حجمها ارتفاعا بـ 44.9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبنسبة 11.1 في المائة، بالمقارنة مع حجمأكمل القراءة »
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