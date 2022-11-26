وطنية
الأحرار ينتفضون ضد تبديد الملايير
هاجموا وزير النقل وانتقدوا سياسته في تدبير الموانئ وصفقات المطارات انتفض فريق التجمع الوطني للأحرار، في لجنة الداخلية والجهات، بمجلس المستشارين، ليلة أول أمس (الخميس)، وهاجم سياسة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أثناء مناقشة ميزانية وزارته. واستغرب الوزير للهجوم، ولانتقادات برلمانيين آخرين، وحاول صدهم بالرد السريع،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا