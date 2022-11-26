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وطنية

الأحرار‭ ‬ينتفضون‭ ‬ضد‭ ‬تبديد‭ ‬الملايير‭ ‬

منذ 3 دقائق
هاجموا‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬وانتقدوا‭ ‬سياسته‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الموانئ‭ ‬وصفقات‭ ‬المطارات انتفض‭ ‬فريق‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الداخلية‭ ‬والجهات،‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬ليلة‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬وهاجم‭ ‬سياسة‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الجليل،‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬واللوجستيك،‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬ميزانية‭ ‬وزارته‭.‬ واستغرب‭ ‬الوزير‭ ‬للهجوم،‭ ‬ولانتقادات‭ ‬برلمانيين‭ ‬آخرين،‭ ‬وحاول‭ ‬صدهم‭ ‬بالرد‭ ‬السريع،‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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