الرياضة
أخبار المونديال
لقجع يجمع اللاعبين بأسرهم قرر فوزي لقجع، رئيس الجامعة السماح للاعبين بلقاء عائلاتهم وأسرهم، قبل مباراة بلجيكا، غدا (الأحد)، بملعب التمامة، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022. وعلمت “الصباح” أن آباء وأمهات وزوجات اللاعبين حلوا بمقر إقامة المنتخب الوطني بالدوحة، لتقديم المزيدأكمل القراءة »
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