وطنية
عبد النباوي: احترام القضاء فرض على كل شخص
الرئيس المنتدب ناشد المحامين بتغليب المصلحة العامة ومراعاة حقوق ومصالح موكليهم لم ينه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الخميس)، كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 31 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، الذي نظم تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهنيأكمل القراءة »
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