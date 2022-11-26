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وطنية

عبد‭ ‬النباوي‭: ‬احترام‭ ‬القضاء‭ ‬فرض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شخص

منذ 23 ثانية
الرئيس‭ ‬المنتدب‭ ‬ناشد‭ ‬المحامين‭ ‬بتغليب‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬ومراعاة‭ ‬حقوق‭ ‬ومصالح‭ ‬موكليهم‭ ‬ لم‭ ‬ينه‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬النباوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتدب‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬31‭ ‬لجمعية‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬المحاماة‭ ‬بالمغرب،‭ ‬نضال‭ ‬وطني‭ ‬مستمر،‭ ‬أمن‭ ‬مهني‭أكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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