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وطنية

محامون مستمرون في الإضرابمحامون مستمرون في الإضراب

منذ 21 ثانية
لم يكن قرار الاستمرار في التوقف عن العمل الذي اتخذته هيأة المحامين بالبيضاء، سهلا خاصة إثر النقاشات التي أثيرت في الاجتماع الذي عقده نقيب الهيأة مع المحامين القدامى ومع الجمعية للعمومية، التي تمثل جميع المحامين المنتمين للهيأة، زوال أول امس (الاثنين)، وانقسمت في بدايته الآراء بشأن الخطواتأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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