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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
ولادة‭ ‬توأمين‭ ‬من‭ ‬أجنة‭ ‬مجمدة عرفت‭ ‬ولاية‭ ‬أوريغون‭ ‬الأمريكية‭ ‬ولادة‭ ‬طفلين‭ ‬توأمين،‭ ‬أطلق‭ ‬عليهما‭ ‬اسم‭ ‬ليديا‭ ‬وتيموثي،‭ ‬من‭ ‬أجنة‭ ‬مجمدة‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬ وقال‭ “‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتبرع‭ ‬بالأجنة‭” ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬هي‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ‭”‬ولادة‭ ‬طفل‭ ‬حي‭ ‬من‭ ‬جنين‭ ‬مجمد‭”‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬شبكة‭أكمل القراءة »

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