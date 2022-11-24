الصباح الفني
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ولادة توأمين من أجنة مجمدة عرفت ولاية أوريغون الأمريكية ولادة طفلين توأمين، أطلق عليهما اسم ليديا وتيموثي، من أجنة مجمدة قبل 30 عاما. وقال “المركز الوطني للتبرع بالأجنة” إن هذه المدة هي الأطول في ما يتعلق بـ”ولادة طفل حي من جنين مجمد”، وفقا لما ذكرته شبكةأكمل القراءة »
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