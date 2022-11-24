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الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
أسماء لزرق (خاص)
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬النص‭ ‬ذاكرة،‭ ‬والشعر‭ ‬هوية‭”.‬ راوية‭ ‬ كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬هراندي‭ (‬راوية‭) ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ربما‭ ‬لن‭ ‬تنال‭ ‬ما‭ ‬تحب‭ ‬لكنك‭ ‬ستنال‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬لك‭”.‬ لزرق كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬أسماء‭ ‬لزرق‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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