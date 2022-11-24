الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “النص ذاكرة، والشعر هوية”. راوية كتبت الممثلة فاطمة هراندي (راوية) تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “ربما لن تنال ما تحب لكنك ستنال ما هو خير لك”. لزرق كتبت الفنانة أسماء لزرق على حسابها الرسمي علىأكمل القراءة »
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