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الصباح الفني

مزوار‭ ‬تقدم‭ “‬أمنا‭ ‬الأرض‭”‬

منذ 18 ثانية
وفاء‭ ‬مزوار
معرض‭ ‬تشكيلي‭ ‬برواق‭ ‬‮«‬دار‭ ‬الفن‮»‬‭ ‬يستلهم‭ ‬التراث‭ ‬البصري‭ ‬المغربي وفاء‭ ‬مزوار يحتضن‭ ‬رواق‭ “‬دار‭ ‬الفن‭” ‬بطنجة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ (‬السبت‭) ‬معرضا‭ ‬فنيا‭ ‬للفنانة‭ ‬التشكيلية‭ ‬وفاء‭ ‬مزوار‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬أمنا‭ ‬الأرض‭”.‬ المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬31‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬يضم‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬مزوار‭  ‬التي‭ ‬تستوحي‭ ‬عالمها‭ ‬الصباغي‭أكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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