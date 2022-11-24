الصباح الفني
مزوار تقدم “أمنا الأرض”
معرض تشكيلي برواق «دار الفن» يستلهم التراث البصري المغربي وفاء مزوار يحتضن رواق “دار الفن” بطنجة ابتداء من بعد غد (السبت) معرضا فنيا للفنانة التشكيلية وفاء مزوار تحت عنوان “أمنا الأرض”. المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، يضم آخر أعمال مزوار التي تستوحي عالمها الصباغيأكمل القراءة »
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