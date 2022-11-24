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جيهان في “حرب نفسية” تجسد الفنانة جيهان خليل ضمن أحداث مسلسل “حرب نفسية” شخصية شهد فتاة تعيش في حي شعبي. وينتظر عرض المسلسل خلال الشهر المقبل، وهو من بطولة أروى جودة، ومصطفى درويش، وأشرف زكي، وعصام السقا، وحسناء سيف الدين، وندى عصام، ومن تأليف أيمن الشايب وإخراجأكمل القراءة »
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