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الصباح الفني

تكريم‭ ‬القادري‭ ‬بطنجة

منذ 13 ثانية
ستحظى‭ ‬السوبرانو‭ ‬سميرة‭ ‬القادري،‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬بتكريم‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬الدولي‭ ‬الرابع‭ ‬للصداقة‭ ‬الإسبانية‭ ‬المغربية‭ ‬بطنجة‭.‬ وعبرت‭ ‬السوبرانو‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم،‭ ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬المكي‭ ‬مورسية‭ ‬الدولية‭ ‬للثقافة‭ ‬بإسبانيا‭ ‬على‭ ‬الالتفاتة‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬حقها‭.‬ ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬التظاهرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬المكي‭ ‬مورسية‭ ‬بتنسيق‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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