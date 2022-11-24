الصباح الفني
تكريم القادري بطنجة
ستحظى السوبرانو سميرة القادري، بعد غد (السبت)، بتكريم خلال فعاليات الملتقى الدولي الرابع للصداقة الإسبانية المغربية بطنجة. وعبرت السوبرانو عن سعادتها بهذا التكريم، كما وجهت الشكر إلى مؤسسة المكي مورسية الدولية للثقافة بإسبانيا على الالتفاتة الطيبة في حقها. ويأتي تنظيم التظاهرة من قبل مؤسسة المكي مورسية بتنسيقأكمل القراءة »
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