وطنية
الملك يسرع ورش الطاقات المتجددة
توجيهات من أجل تسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية والريحية وتعزيز الاستثمار أعطى الملك محمد السادس، توجيهاته من أجل تسريع ورش الطاقات المتجددة، الذي أعلن عنه قبل سنوات، في إطار الإستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية، وإنجاح برنامج الانتقال الطاقي. وحرصا من جلالته على مواكبة هذاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا