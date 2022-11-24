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وطنية

الملك‭ ‬يسرع‭ ‬ورش‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة

منذ دقيقة واحدة
جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يترأس‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭  ‬الطاقات‭ ‬المتجددة        ‭     (‬ماب‭)‬
توجيهات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تطوير‭ ‬الطاقات‭ ‬الشمسية‭ ‬والريحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار أعطى‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬توجيهاته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬ورش‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬قبل‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬السيادة‭ ‬الطاقية،‭ ‬وإنجاح‭ ‬برنامج‭ ‬الانتقال‭ ‬الطاقي‭.‬ وحرصا‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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