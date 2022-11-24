اذاعة وتلفزيون
سميرة سعيد في نهائي “ستار لايت”
برنامج المواهب صور البرايم الأخير بحضور الديفا ونصف النهائي حمل توقيع الجريني والبدوي علمت “الصباح” أن القناة الثانية “دوزيم”، أنهت، قبل أيام، تصوير النسخة الأولى من برنامج “ستار لايت” لاكتشاف المواهب في الغناء، إذ صورت البرايم النهائي، في انتظار عرضه خلال الأسابيع المقبلة. وأوضحت مصادر “الصباح” أنأكمل القراءة »
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