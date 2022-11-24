أســــــرة
4 فوائد للتوقف عن لوم الطفل
يعتقد الآباء أن استخدام أسلوب اللوم والتهديد يفيد في تربية الطفل، وأن الطريقة المثلى للتعامل معه هي القسوة. ولذلك فالعملية التربوية تفشل عندما يتبع الآباء أسلوبا خاطئا، من خلال توجيه اللوم إلى الطفل باستمرار. ويقول المختصون في التربية إن التوقف عن لوم الطفل له أربع فوائد أولاهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا