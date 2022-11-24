الرياضة
جدران: احترمنا المنافس كثيرا
الإطار الوطني قال إنه كان بالإمكان أفضل مما كان أكد هشام جدران، مدرب الخور القطري، ومحلل قنوات «بين سبور»، أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، مضيفا أن الأسود احترموا المنافس أكثر من اللازم. وأوضح جدران أن المنتخب الوطني ظهر بشكل مشرف، يعكس تطور الكرة الوطنية والعربية فيأكمل القراءة »
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