ملف الصباح
النفاق الزوجي… سعادة مصطنعة
يلجأ إليه “الكوبل” ليحافظ على حياته الأسرية ويتفادى الطلاق ويكون ضحيته الأطفال يعيش العديد من الأزواج معاناة يومية سببها كثرة الخلافات والمشاكل وانعدام التفاهم والانسجام والاختلاف في الرؤى والأفكار. لكنهم رغم ذلك مستمرون في حياتهم الزوجية، يصطنعون السعادة أمام الأبناء، ويمثلون دور “الكوبل” المثالي أمام الأسرة والمجتمع،أكمل القراءة »
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