الرياضة
تاعرابت: المونديال مفخرة للعرب
أعرب الدولي المغربي السابق، عادل تاعرابت، عن فخره واعتزازه بوجود بإقامة كأس العالم بقطر. واعتبر عادل تاعرابت، في تصريح لوسائل إعلام مصرية، أن احتضان بلد عربي مسلم لمسابقة كروية عالمية، مفخرة لجميع الشعوب العربية، خاصة أن هذه المرة الأولى التي تقام في دولة مسلمة. وقال تاعربات “فخورأكمل القراءة »
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