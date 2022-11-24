اذاعة وتلفزيون
مليونان لـ”هاماما”
تجاوزت أغنية “هاماما” للمغنية صابرينا بلفقيه، مليوني مشاهدة بعد أقل من أسبوع من طرحها على قناتها الخاصة على “يوتوب”. وتعد “هاماما” أول أغنية لصابرينا، في مسارها الفني، وهي من كلمات وألحان خالد سلام، وتوزيع محمد الفتوح وإخراج حمزة اليملاحي، إذ صورتها على طريقة فيديو كليب، واعتمد فيهاأكمل القراءة »
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