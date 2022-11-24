الرياضة
“رام” تنقل 1600 مشجع للدوحة
نقلت الخطوط الملكية المغربية 1600 مشجع مغربي إلى غاية، أول أمس (الثلاثاء)، لحضور مباراة كرواتيا، أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة. وعلمت “الصباح”، أن الخطوط الملكية المغربية استطاعت نقل 1600 مشجع من المغرب في اتجاه الدوحة، لتقديم الدعم للمنتخب الوطني في مباراته الأولى بالمونديال،أكمل القراءة »
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