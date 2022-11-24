الرياضة
تألق في الملعب والمدرجات
مغاربة اخترقوا هدوء قطر وأضفوا أجواء حماسية على المباراة بينما كان لاعبو المنتخب الوطني يقفون الند للند أمام نظرائهم الكرواتيين، ويقتنصون منهم تعادلا بطعم الهزيمة، كانت حناجر الآلاف من المشجعين المغاربة تصدح في المدرجات، في مشهد شد أنظار متتبعي النسخة 22 من كأس العالم المتواصلة بقطر. الطريقأكمل القراءة »
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