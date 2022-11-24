وطنية
ألغام في طريق المجلس الأعلى للتربية
العدالة والتنمية يقصف التعيينات دفاعا عن حصة أطره في المناصب والمقاعد لم تتوقف نيران «بيجيدي» الموجهة ضد المجلس الأعلى للتربية والتكوين منذ الإعلان الرسمي عن تركيبته تحت رئاسة حبيب المالكي، إذ ذهبت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الذراع النقابي للعدالة والتنمية، الاتحاد الوطنيأكمل القراءة »
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