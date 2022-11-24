الرياضة
الوقت الضائع… لا مجال للتخاذل
كولينا أكد إعطاء تعليمات باحتسابه بدقة بتعاون مع «الفار» والحكم الرابع قال بييرلويجي كولينا، الحكم الإيطالي السابق، والمسؤول عن التحكيم داخل الاتحاد الدولي “فيفا”، إن احتساب الحكام لوقت بدل ضائع كبير، خلال مباريات مونديال قطر، راجع بالأساس إلى تغيير طفيف على القواعد العامة، والتي بدأ اعتمادها منأكمل القراءة »
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