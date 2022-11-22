قطر 2022 … فوز تاريخي مستحق للسعودية على الأرجنتين

حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا مستحقا بعدما تخطي نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة لمونديال قطر.

ورغم تقدم المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول، وإلغاء 3 أهداف للتانغو بداعي التسلل، إلا أن المنتخب السعودي نجح في إدارك التعادل مع بداية الشوط الثاني، و الهدف الثاني بطريقة رائعة في شباك مارتينيز حارس الأرجنتين.

ويعد ذلك الفوز هو الفوز الافتتاحي الأول للسعودية في ظهورها السادس في المونديال، حيث لم يسبق للأخضر الفوز في أول مباراة لها.

كما نجحت السعودية في أن تكون أول منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم، فلم يسبق لمنتخب ميسي ومارادونا وباتيستوتا أن تلقى هدفين في تاريخه أمام منتخب من القارة الصفراء.