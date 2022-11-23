أسواق
ضعـف المردوديـة يلهـب الأسعـار
تقلص حجم إنتاج الزيتون بشكل غير مسبوق بجهة فاس، لتناسل عدة عوامل متنوعة مرتبطة بالجفاف وقلة التساقطات المطرية. وسجل أدنى المعدلات مقارنة مع سنوات ماضية، سيما بالمناطق البورية المشكلة لأكبر المساحات المغروسة بهذه الشجرة سيما بمكناس وتاونات وتازة وصفرو وبولمان. ويجمع المهنيون على أن الإنتاجية ضعيفة جدا،أكمل القراءة »
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