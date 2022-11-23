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زيان بسجن العرجات بعد حكم نهائي
النيابة العامة التمست اعتقاله فور النطق بالحكم أودعت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بجماعة السهول، مباشرة، بعد إصدار غرفة الجنح المستأنفة، في اليوم نفسه، قرارهاأكمل القراءة »
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