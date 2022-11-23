الأولى
شبكات لـ”تهريب” المرضى
مهنيون بالقطاع الخاص يطالبون بتدخل فوري للدولة لوقف ممارسات غير أخلاقية تشتد الأزمة في قطاع المصحات الخاصة، بسبب تنامي حالات “سرقة” المرضى وتهريبهم، أو توجيههم إلى مؤسسات بعينها، عبر سلسلة من الإعلانات والشراكات والاتفاقيات الأحادية المتنافية مع أخلاقيات مهنة الطب، والالتزامات الموقعة عليها مع الهيآت المدبرة للتأمينأكمل القراءة »
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