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13 قتيلا في حادث سير بتازة
لقي 13 راكبا حتفهم، وأصيب 41 آخرون، من الجنسين، بجروح متفاوتة الخطورة، صباح أمس (الثلاثاء)، في حادث سير مروع وقع إثر انقلاب حافلة للنقل الطرقي على مستوى جماعة باب مرزوقة بتازة، على الطريق السيار بين فاس ووجدة عبر تازة، نتيجة زيغانها عن الطريق. وتوفي ستة من الضحاياأكمل القراءة »
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