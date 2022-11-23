أسواق
“الصوفة” تضاعف معاناة الفلاحين بدكالة
لم يسلم قطاع إنتاج الزيتون بدوره من تأثير موجة الجفاف التي ضربت منطقة دكالة على امتداد خمس سنوات الأخيرة، وسجل تراجع ملحوظ فاق 50 في المائة من المنتوج السنوي، بل إن بعض الفلاحين المنتجين لم يجنوا ولو حبة واحدة من أشجارهم الخاصة بالزيتون. وتعود أسباب تراجع إنتاجأكمل القراءة »
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