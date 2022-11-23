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أسواق

تراجع إنتاج الصويرة بـ 70 في المائة

منذ دقيقة واحدة
Au cours de la nouvelle saison 2017/2018, la production d‚Äôhuile d‚Äôolive augmentera de 20 √† 30% par rapport aux deux pr√©c√©dentes saisons, a fait savoir, mardi (05/09/17), le PDG de l‚ÄôOffice national de l‚Äôhuile Tunisien (ONH) Chokri Bayoudh.
فلاحون أكدوا أن ثمن التسويق للمستهلك قد يتجاوز 75 درهما للتر الواحد تعتبر زارعة الزيتون أهم قطاع غراسة الأشجار بجهة مراكش آسفي، إذ تحتل الجهة الرتبة الثانية على الصعيد الوطني، إذ تنتج 24 في المائة من الإنتاج الوطني، و20 في المائة من صادرات مصبرات الزيتون، وتغطي الجهةأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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