أسواق
تراجع إنتاج الصويرة بـ 70 في المائة
فلاحون أكدوا أن ثمن التسويق للمستهلك قد يتجاوز 75 درهما للتر الواحد تعتبر زارعة الزيتون أهم قطاع غراسة الأشجار بجهة مراكش آسفي، إذ تحتل الجهة الرتبة الثانية على الصعيد الوطني، إذ تنتج 24 في المائة من الإنتاج الوطني، و20 في المائة من صادرات مصبرات الزيتون، وتغطي الجهةأكمل القراءة »
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