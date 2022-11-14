خاص
هنا مراكش… هنا السينما العالمية
المهرجان الدولي للفيلم عاد بعد غياب اضطراري دام سنتين تتجه أنظار عشاق السينما العالمية، صوب مراكش، بعد انطلاق، فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم، مساء الجمعة الماضي، عقب غياب دام سنتين، بسبب جائحة فيروس كورونا. توقفت أنشطة المهرجان في تلك الفترة، لكنه عاد إلى الحياة ببرمجة مميزةأكمل القراءة »
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