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الدروة… تنمية في مهب الريح
إمكانيات مالية ولوجستيكية مرصودة ومصالح خارجية شاردة مازالت الدروة (إقليم برشيد) تعيش على إيقاع “فرملة” مشاريع كبرى نتيجة بطء بعض مسؤولي المصالح الخارجية في التجاوب بشكل سريع مع مطالب السكان. كما لم تعرف مشاكل كثيرة في المدينة طريقها إلى الحل، رغم تصويت المجلس الجماعي عليها وتخصيصه مبالغأكمل القراءة »
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